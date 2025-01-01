Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 177

SAT.1Staffel 3Folge 177
Episode 177

Anna und die Liebe

Folge 177: Episode 177

24 Min.Ab 12

Als Paloma und Maik ihr neues Business planen und das Geld, das Barbie Maik gegeben hat, für erste Investitionen nutzen wollen, kommt es zum Eklat: Maik will sich sein Lieblingsauto kaufen und merkt erst beim Bezahlen, dass Barbie mit dem ganzen Geld abgehauen ist - und der Autohändler daraufhin ziemlich ungemütlich wirkt ...

SAT.1
