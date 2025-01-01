Anna und die Liebe
Folge 178: Episode 178
23 Min.Ab 12
Nach langem Überlegen willigt Mia schließlich ein: Sie will Nataschas Nachfolge gebührend antreten. Auch für Jojo scheint es neue Hoffnung zu geben: Nataschas Anwalt will Erna Wollschläger bestätigen lassen, vor Gericht eine Falschaussage getätigt zu haben. Es scheint sich alles positiv zu entwickeln, bis Annett Mia mit einer Bitte konfrontiert, die sie aus allen Wolken fallen lässt ...
