Anna und die Liebe
Folge 181: Episode 181
23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Als David zu Annett kommt, um ihr Entwarnung zu geben, bemerkt er, dass sie drauf und dran ist, Deutschland zu verlassen und zu fliehen. Er begreift, dass dies seine Chance ist, sie für sich zu haben und verschweigt ihr die positive Nachricht und beschließt, mit ihr gemeinsam zu fliehen ...
