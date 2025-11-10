Anna und die Liebe
Folge 192: Episode 192
23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Ingo ist klar geworden, dass er irgendwann einmal in einem Keller gefangen gewesen sein muss. Er kann sich allerdings nicht erinnern, wann und wo das gewesen sein soll. Als Susanne davon erfährt, ist sie geschockt. Besonders die Tatsache, dass Ingo sich nicht an die Umstände, unter denen er gefangen gehalten wurde, erinnern kann, ist ihr unheimlich.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
