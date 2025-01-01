Anna und die Liebe
Folge 196: Episode 196
24 Min.Ab 12
Susanne kann zwar verstehen, dass Ingo seinen fehlenden Erinnerungen aus seiner Zeit im Libanon auf den Grund gehen will, doch sie schafft es nicht, die irrationale Angst zu unterdrücken, dass Ingo erneut nicht wiederkommen könnte. Daher spricht sie sich rigoros gegen Ingos geplante Reise aus. Erst als sie sich mit Jojo ausspricht, erkennt sie, dass sie Ingo unterstützen muss.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
