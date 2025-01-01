Anna und die Liebe
Folge 204: Episode 204
23 Min.Ab 12
Annett, betäubt durch die Trauer um ihren Vater, will sich zum Plan ihres Bruders, Broda & Broda zu zerstören, nicht äußern. Doch David lässt von seinem Plan nicht ab. Annett fühlt sich allein und sucht unbewusst Trost an ungewöhnlicher Stelle. In Natascha findet sie für kurze Zeit eine Leidensgenossin. Wird diese Bindung von Dauer sein?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen