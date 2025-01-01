Anna und die Liebe
Folge 207: Episode 207
24 Min.Ab 12
Mia kann ihre Überraschungsparty nicht wirklich genießen. Die anstehenden Entlassungen schlagen ihr aufs Gemüt. Als dann die Liste mit den zu entlassenden Mitarbeitern zufällig öffentlich wird, schlägt ihr in der Agentur Enttäuschung und gar Verachtung entgegen. Doch dann wächst aus der Verzweiflung plötzlich neue Kraft ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen