Anna und die Liebe
Folge 208: Episode 208
24 Min.Ab 12
David ist von Annetts Aussage überwältigt: Für sie ist er fortan nicht mehr ihr Bruder, sondern der einzige Mann in ihrem Leben, mit dem sie alles teilen will. Scheinbar hat Annett binnen einer Nacht einen emotionalen U-Turn vollzogen - oder spielt sie David lediglich etwas vor?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen