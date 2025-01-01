Anna und die Liebe
Folge 21: Episode 21
24 Min.Ab 12
Annett zieht ihr intrigantes Spiel gegenüber Mia und Alexander durch: Sie bleibt bei ihrer Behauptung, sie habe Alexander das Leben gerettet. Jetzt muss sie nur noch Mia zum Schweigen bringen. Eine perfekte Gelegenheit bietet sich, als sie Mia und Jojo bei einem Gespräch belauscht und sie so Mitwisser von Mias Geheimnis wird ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
