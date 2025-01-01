Anna und die Liebe
Folge 210: Episode 210
23 Min.Ab 12
Obwohl Alexander sich vor sie stellt und versucht, Mia zu verteidigen, verliert sie ihren Posten als zweite Geschäftsführerin. Schweren Herzens räumt Mia ihr Büro und selbst das Mitgefühl ihrer Kollegen kann sie nicht auffangen. Als Alexander ihr Trost zuspricht und sie schließlich wissen möchte, warum er das alles für sie tut, muss Alexander mit der Wahrheit herausrücken ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
