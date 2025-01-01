Anna und die Liebe
Folge 215: Episode 215
23 Min.Ab 12
Mia freut sich, dass Enrique den Auftrag an Broda & Broda abgegeben hat, befürchtet aber gleichzeitig, dass er sich als zweiter Geschäftsführer mit Alexander in die Haare bekommen wird. Dummerweise entwickelt sich alles fast genauso, wie Mia es schon befürchtet hat. Doch als Enrique am Ende einlenkt, führt ausgerechnet das zu einer pikanten Entdeckung ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen