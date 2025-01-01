Anna und die Liebe
Folge 219: Episode 219
23 Min.Ab 12
Mia hat sich mit Alexanders Entscheidung, die Agentur zu verlassen, einigermaßen abgefunden. Schröder spendet ihr Trost. Enrique steht an ihrer Seite, würde jedoch niemals zugeben, dass er eigentlich froh über dessen Fortgang ist. Doch Alexander lässt in einem Meeting die Bombe platzen ... Paloma gesteht Lily, dass sie wegen Theodor Freund noch immer durcheinander ist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen