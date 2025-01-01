Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 220

SAT.1Staffel 3Folge 220
Episode 220

Episode 220Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 220: Episode 220

24 Min.Ab 12

Da Enrique die Nähe zwischen Mia und Alexander belastet, zeigt sie ihm noch mal deutlich, dass er der einzige Mann in ihrem Herzen ist. Obwohl Schröder kurz darauf schon wieder für Irritationen sorgt, schweben die beiden auf Wolke Sieben und beginnen, von ihrer Hochzeit zu träumen. Doch die könnte viel schneller kommen, als sie sich das vorgestellt haben ...

