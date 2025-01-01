Anna und die Liebe
Folge 223: Episode 223
24 Min.Ab 12
Alexander möchte, dass Julian Jessica dazu bringt, endlich die Wahrheit über Annett und die Geschehnisse um Runge zu sagen. Mia fühlt sich von Enrique betrogen, der in ihren Augen nicht wegen ihr, sondern wegen des Wombat-Auftrags nach Berlin gekommen ist. Enrique streitet ab, dass es ihm nur um seine beruflichen Ziele ging. Es kommt zum Eklat zwischen den beiden ...
