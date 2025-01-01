Anna und die Liebe
Folge 225: Episode 225
23 Min.Ab 12
David und Annett werden auf Grund von Jessicas Aussage verhaftet. David bekommt eine böse Ahnung davon, wie umfassend Jessicas Aussage gewesen sein muss. Doch er kann keinen Einfluss mehr auf Annett nehmen. Mia vergibt Enrique, der sie wegen seines Weggangs aus New York angelogen hat. Sie wollen sich wieder mit Feuereifer in die Arbeit stürzen, um die einstweilige Verfügung von Spike abzuwenden.
