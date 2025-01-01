Anna und die Liebe
Folge 226: Episode 226
24 Min.Ab 12
Paloma und Maik sind nach ihrem Streit nach wie vor unversöhnlich. Erst als Lily vermittelt, geht Maik einen Schritt auf sie zu und lässt sich von ihr berichten, was in der Hotelnacht mit Theodor Freund wirklich geschah. Maik glaubt ihr schließlich und die beiden versöhnen sich. Doch dann steht ein Bote vor der Tür, der Paloma von Theodor eine Pralinenschachtel überbringt ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen