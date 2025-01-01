Anna und die Liebe
Folge 227: Episode 227
25 Min.Ab 12
Mia und Enrique machen Nägel mit Köpfen: Sie wollen in Spanien heiraten und zwar sehr bald. Enrique will mit Mia in ihrem Doppeldecker hinfliegen und die Hochzeitsgäste nachreisen lassen. Mia ist zunächst voller Freude. Doch das Ganze hat einen bitteren Nachgeschmack, da sie nicht weiß, wie sie es Alexander beibringen soll. Sie drückt sich darum, Klarheit zu schaffen ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
