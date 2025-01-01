Anna und die Liebe
Folge 228: Episode 228
24 Min.Ab 12
Mia hat Alexander schweren Herzens von ihrer anstehenden Hochzeit berichtet. Alexander ist enttäuscht und will die Einladung nicht annehmen. Er zieht sich zurück und will Mia aus dem Weg gehen. Doch der Hund Schröder spielt ein weiteres - möglicherweise letztes - Mal den Liebesboten und führt die beiden noch einmal zusammen, just in dem Moment, als Mia Brautkleider anprobiert ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen