Anna und die Liebe

Episode 23

SAT.1Staffel 3Folge 23
Folge 23: Episode 23

23 Min.Ab 12

Mia hofft inständig, dass Alexanders Erinnerung wieder kommt. Dank Anna und Jonas gelingt es ihr jedoch, sich abzulenken, indem sie zusammen die Idee für ein Charity-Dinner in Waisenhäusern entwickeln. Mia liegt das Thema, da sie persönliche Erfahrungen einbringen kann, hat sie doch auch ihre Kindheit in Waisenhäusern zugebracht. Zu ihrer großen Freude steigt auch Alexander in das Projekt mit ein.

