Anna und die Liebe

Episode 232

SAT.1Staffel 3Folge 232
Folge 232: Episode 232

23 Min.Ab 12

Mia bricht spontan ihre Reise nach Düsseldorf ab, als sie das Motiv für die Kampagne entdeckt. Mit Entsetzen sieht sie, dass es exakt das Gebäude ist, in dem sie Alexander in ihrem Traum in Todesgefahr gesehen hat. Nun ist Alexander auf dem Weg in dieses Gebäude. Um ihn zu retten, eilt Mia sofort dorthin. Doch Annett hat sie beobachtet und folgt ihr, um Davids Mordplan nicht zu gefährden ...

