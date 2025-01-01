Anna und die Liebe
Folge 237: Episode 237
23 Min.Ab 12
Mia ist geschockt, als David ihr auflauert und sie für Annetts Tod verantwortlich macht. Sie erzählt ihm, dass er mit seinem Anruf die Explosion ausgelöst und Annett getötet hat. Von Schuld überwältigt, entschließt sich David zum Äußersten. Der Plan, Ingo zu verkabeln und ihm per Handy durch die Prüfung zu helfen, scheint zunächst aufzugehen. Doch dann gibt Susannes Akku den Geist auf ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen