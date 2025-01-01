Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 240

SAT.1Staffel 3Folge 240
Folge 240: Episode 240

24 Min.Ab 12

Alexander bittet Mia, ihm mehr über den Tod seiner Mutter zu erzählen, an den er sich auf Annetts Beerdigung für einen kurzen Augenblick erinnert hat. Mia sagt zu, doch leider verläuft das Gespräch anders, als sie es sich erhofft hat: Anstatt dass Alexander sein Gedächtnis wiederbekommt, wird Mia selbst von den Erinnerungen an den Unfalltod ihrer Eltern überwältigt und aufgewühlt ...

SAT.1
