Anna und die Liebe

Episode 241

SAT.1Staffel 3Folge 241
Mia glaubt, die emotionale Anspannung mit Alexander klären zu müssen. Er missversteht - und küsst sie spontan. Mia versetzt ihm daraufhin eine Ohrfeige und bricht weinend vor seiner Tür zusammen ... Natascha versucht, von Jonas finanzielle Hilfe für den Kauf der Agentur zu bekommen, doch der hat gerade selbst einen Kredit aufgenommen. Daraufhin sucht sie David im Heimbüro auf ...

