Anna und die Liebe
Folge 242: Episode 242
24 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Alexanders Liebe zu Mia hat ihm sein Gedächtnis wiedergegeben. Doch als Annett plötzlich von den Toten aufersteht, ist das sein vordringliches Problem. Denn sie schwört, sich an Mia und Alexander zu rächen. Da Mia währenddessen beschlossen hat, sich von Alexander zurückzuziehen, um ihre Beziehung zu Enrique nicht zu gefährden, erreicht sie Alexanders Warnung zunächst nicht ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
