Anna und die Liebe
Folge 244: Episode 244
23 Min.Ab 12
Obwohl Mia über die Art und Weise nicht erfreut ist, wie Enrique sie zu einer Entscheidung gezwungen hat, sagt sie zu, mit ihm am nächsten Tag nach Spanien zu fliegen. Das kostet sie viel Kraft, da sie weiß, wie sehr sie Alexander damit trifft. Maik bleibt nichts anderes übrig, als die von Paloma geforderte Beziehungspause zu akzeptieren. Doch die erhoffte Ruhe kehrt damit nicht ein ...
