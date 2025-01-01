Anna und die Liebe
Folge 246: Episode 246
23 Min.Ab 12
Mia ist sich sicher, dass für sie ein neues Leben beginnen wird, sobald sie mit Enrique in Spanien angekommen ist. Sie will ihre Zweifel hinter sich lassen und für immer mit ihm zusammen sein. Doch die Erinnerungen an Alexander lassen sie nicht los. Dieser bricht seine Zelte in Berlin für immer ab, um in ein anderes Land zu gehen und ein ganz neues Leben zu beginnen ...
