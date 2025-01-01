Anna und die Liebe
Folge 248: Episode 248
24 Min.Ab 12
Nach der Überraschungsfeier träumen Mia und Alexander von ihrer gemeinsamen Zukunft. Beide sind sich sicher, dass sie einander auch im hohen Alter noch lieben werden. Annett wird operiert. Obwohl Annetts OP gut verläuft, bezweifelt der Arzt, dass sie wieder genauso aussehen wird wie vorher. Doch David verschweigt ihr das und plant stattdessen ihre gemeinsame Zukunft.
