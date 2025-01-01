Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 25
24 Min.Ab 12

Mia fällt es schwer, die Beziehung zwischen Alexander und Annett zu akzeptieren. Sie versucht sich Alexander aus dem Herzen zu schneiden, was ihr jedoch nicht recht gelingen will. Viel zu sehr schmerzt es sie, die Turteleien zwischen den beiden mit ansehen zu müssen. Dadurch herausgefordert, redet sich Mia in eine unangenehme Situation hinein ...

SAT.1
