Anna und die Liebe

Episode 251

SAT.1Staffel 3Folge 251
Folge 251: Episode 251

24 Min.Ab 12

Mia und Alexander verbringen die Nacht vor ihrer Hochzeit in einem Wellness-Hotel. Sie ahnen nicht, dass sie in höchster Gefahr schweben: Jemand hat Gift in den Champagner gespritzt. Als die beiden merken, dass sie es nicht mehr aus dem Whirlpool schaffen, ist es bereits zu spät ...

