Folge 31: Episode 31
23 Min.Ab 12
Lily ist sowohl mit ihren als auch mit Jojos Gefühlen überfordert. Deswegen lädt sie ihre Freundin Dani zur Party ein, damit sich Jojo auf Dani konzentrieren kann und nicht auf sie. Jojo ist zwar gekränkt von ihrem Vorhaben, lässt sich jedoch trotzdem darauf ein. Damit wiederum kommt Lily nicht zurecht - schon gar nicht, als Dani und Jojo gemeinsam die Party verlassen ...
