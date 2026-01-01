Anna und die Liebe
Folge 33: Episode 33
24 Min.Ab 12
Anna hat sich in den Kopf gesetzt, Katja auf andere Gedanken zu bringen und lädt sie zum Essen ein. Dabei fängt Katja an, mit einem Mann zu flirten. Doch als Anna Katja dabei hilft, sich wieder in den Rollstuhl zu setzen, nimmt der ursprünglich flirtwillige Mann deutlich Abstand. Wieder zu Hause lässt Katja ihren Frust an Anna aus und gibt ihr die Schuld an ihrer Misere ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen