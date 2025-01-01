Anna und die Liebe
Folge 41: Episode 41
23 Min.Ab 12
Als sich Annett Alexanders Nähe gesichert hat, begibt sie sich noch mal unter einem Vorwand zum Schloss. Dort befreit sie Mia und macht ihr noch mal eindringlich klar, dass das die letzte Warnung gewesen ist: Finger weg von Alexander! Mia begibt sich wieder nach Berlin und zieht sich in ihr Bett zurück. Als Alexander zu Besuch kommt, stellt sie ihn trotz Annetts Drohung zur Rede ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen