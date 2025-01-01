Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 57

SAT.1Staffel 3Folge 57
Folge 57: Episode 57

24 Min.Ab 12

Mia ahnt nicht, dass Lars ihrem Geheimnis auf der Spur ist. Für sie steht im Vordergrund, dass Lars und sie nach außen als Paar durchgehen. Als Mia wegen eines Botengangs für Annett in Alexanders Loft ist, wird sie dort von Alexanders Mutter Beate überrascht, mit der sie sich sofort blendend versteht. Womit Mia nach all dem nicht rechnet, ist, dass ein Geschenk von Lars sie sehr berührt ...

