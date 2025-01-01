Anna und die Liebe
Folge 71: Episode 71
24 Min.Ab 12
David erhält die Information, dass Oktopus eine Unterlassungsklage droht, was unter Umständen Kosten in sechsstelliger Höhe bedeuten würde. Er beschließt daraufhin - ohne Anna und Jonas über die Nachricht zu informieren - Jonas seine Anteile an der Firma zu verkaufen. Ahnen die beiden, welches falsche Spiel er da spielt oder bedeutet dies endgültig das Aus für Anna und Jonas' Zukunftspläne?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen