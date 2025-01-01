Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 72

SAT.1Staffel 3Folge 72
Folge 72: Episode 72

23 Min.Ab 12

Anna und Jonas' List war erfolgreich, sie konnten David in die Schranken weisen. Die Firma Oktopus gehört nun wieder ihnen. Dieser Triumph bedeutet aber gleichzeitig, dass sie Abschied nehmen müssen. Denn für den Fall des Erfolgs hatten sie beschlossen, den Firmensitz nach Los Angeles zu verlegen. Als sie Natascha vor vollendete Tatsachen stellen, wartet die mit einer Überraschung auf ...

