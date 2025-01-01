Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 85

SAT.1Staffel 3Folge 85
Episode 85

Anna und die Liebe

Folge 85: Episode 85

23 Min.Ab 12

Mia findet keinen Schlaf. Sie befällt ein unbestimmtes schlechtes Gefühl ihren Bruder betreffend. Aus ihrer Sorge heraus ruft sie im Gefängnis an, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Doch entgegen der Beteuerungen eines Wärters, schwant Mia Schreckliches: Ist Jojo tatsächlich kurz vor einem Selbstmordversuch?

