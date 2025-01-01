Anna und die Liebe
Folge 85: Episode 85
23 Min.Ab 12
Mia findet keinen Schlaf. Sie befällt ein unbestimmtes schlechtes Gefühl ihren Bruder betreffend. Aus ihrer Sorge heraus ruft sie im Gefängnis an, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Doch entgegen der Beteuerungen eines Wärters, schwant Mia Schreckliches: Ist Jojo tatsächlich kurz vor einem Selbstmordversuch?
