Anna und die Liebe

Episode 88

SAT.1Staffel 3Folge 88
Folge 88: Episode 88

24 Min.Ab 12

Paloma sorgt sich zunehmend um Maik. Er hat sich immer noch nicht von seiner Ostseetour gemeldet. Und als er zurückkommt, ist es Ingo, dem sich Maik anvertraut. Er hat einen Heiler aufgesucht, doch auch der konnte ihm nicht helfen. Maik muss sich mit der Tatsache, dass er bald sterben muss, abfinden ...

