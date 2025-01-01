Anna und die Liebe
Folge 93: Episode 93
24 Min.Ab 12
Mia ringt mit sich, kann aber auf Lars' Liebesgeständnis nicht so antworten, wie Lars es sich erhofft hat. Dennoch gibt er sich verständnisvoll und verbringt die Nacht bei ihr im Krankenhaus mit Leseübungen. Als Mia am nächsten Morgen Runges Namen an einer Krankenzimmertür entdeckt, ist sie voller Hoffnung, Runges Amnesie durch eine Gegenüberstellung mit Jojo heilen zu können ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
