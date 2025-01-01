Anna und die Liebe
Folge 94: Episode 94
24 Min.Ab 12
Annett ist am Boden zerstört, einsam und ausnahmsweise einmal hilflos wie noch nie. Sie kann mit niemandem über Runges sexuelle Erpressung reden. Da ihr bewusst ist, dass David, wenn er von Runges schmutzigem Spiel erfährt, komplett ausrasten würde, will sie Runge ganz allein zur Besinnung bringen - doch ihr Bruder ahnt bereits etwas ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
