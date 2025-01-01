Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 96
Folge 96: Episode 96

23 Min.Ab 12

Annett hat der Mord an Marcel Runge schwer mitgenommen. Zudem leidet sie unter der Erwartungshaltung ihres Bruders. Am liebsten würde sie sich Alexander an den Hals werfen, um von ihm die Stärke und Sicherheit zu bekommen, die ihr zurzeit fehlen. Aber Alexander steht ihr nicht zur Verfügung. Er ist in Gedanken bei jemand anderem: Mia ...

SAT.1
