Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 98

SAT.1Staffel 3Folge 98
Episode 98

Episode 98Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 98: Episode 98

23 Min.Ab 12

Maik nimmt den nächsten Punkt auf Palomas Wunschliste in Angriff und führt sie zu einem romantischen Dinner aus. Paloma weiß nicht, dass Maik im Besitz ihrer Wunschliste ist und beginnt, sich allmählich zu wundern. Im Laufe des Dinners kommt Paloma zu der Überzeugung, dass Maik ihr einen Heiratsantrag machen will ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen