Episode 99

SAT.1Staffel 3Folge 99
Folge 99: Episode 99

23 Min.Ab 12

Lily und Jojo bereiten sich auf ihre Flucht nach Brasilien vor. Im Stress ihrer Abreise geht einiges drunter und drüber. Zunächst scheint Jojo jedoch mit seinem gefälschten Pass durchzukommen, aber als Lily an der Reihe ist, zeigt sich, dass sie die ganze Zeit schon ein Geheimnis vor ihrem Freund hatte ...

Anna und die Liebe
SAT.1
