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Asphalt-Cowboys

El Pepe

DMAXFolge vom 27.12.2023
El Pepe

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Asphalt-Cowboys

Folge vom 27.12.2023: El Pepe

44 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 12

Manuel Feigl transportiert Bäume nach Belgien. Die Route führt durch den Ruhrpott. Dort kommt der „Asphalt Cowboy“ im Stau nur langsam voran. Christina Scheib wechselt unterdessen für zwei Tage vom Brummi in den Abschleppwagen. Die Trucker-Lady soll in Flensburg eine Stretchlimousine abliefern. Aber bevor sie sich mit dem 13 Meter langen Vehikel auf den Weg quer durch Deutschland machen kann, muss das noble Gefährt erst einmal auf den Auflieger. Und Ralf Kalabis-Schick und Maik Krause brechen mit zwei Lastkraftwagen voller Chemikalien nach Portugal auf.

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