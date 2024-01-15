Asphalt-Cowboys
Folge vom 15.01.2024: Boemkes und Bloemkes
44 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Ralf Kalabis-Schick ist auf der Tour nach Portugal ohne Klimaanlage unterwegs. Und bei seinem Kollegen Maik Krause regnet es in die Fahrerkabine. Manuel Feigl kommt unterdessen mit 40 Bäumen in Belgien an. Dort möchte sich der „Asphalt Cowboy“ möglichst schnell wieder auf den Heimweg machen. Denn beim Trucker-Treffen am Lohfeldener Rüssel wartet seine neue Freundin auf ihn. Und „Bibi“ Jodlowski nimmt sich vor der Tour nach Hessen Zeit für ihr Hobby. Die Lkw-Fahrerin hat sich einen Shire-Horse-Hengst gekauft, den sie zum Arbeitspferd ausbilden will.
