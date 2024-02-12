Asphalt-Cowboys
Folge vom 12.02.2024: Der Technik-Kai
44 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
Die lange Tour nach Alaska steckt Stefan Zellweger noch in den Knochen. Trotzdem freut sich der Wahl-Kanadier auf die Rückfahrt nach Alberta. Aber dann kracht unterwegs ein Raubvogel gegen die Windschutzscheibe. Kai Nußbaum macht unterdessen in England eine unangenehme Entdeckung. Unbekannte haben die Plane seines Lkws aufgeschlitzt. Die Wurstmaschinen auf dem Hänger waren für die nächtlichen Besucher wohl nicht interessant. Aber vor der Weiterfahrt muss der Trucker den Schaden reparieren. Und Oliver Korb ist deutschlandweit mit Palettenware unterwegs.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.