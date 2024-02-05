Asphalt-Cowboys
Folge vom 05.02.2024: Der mit der Ameise tanzt
45 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12
Schwarzbären, Bisons und Rentiere: Stefan Zellweger bestaunt auf der Tour nach Alaska die atemberaubende Natur Nordamerikas. Aber auf den unwegsamen Straßen verrutscht die Ladung. Kai Nußbaum bricht unterdessen mit Wurstschneidemaschinen für die Industrie nach England auf. Statt der Fähre hat sich der „Asphalt Cowboy“ für die schnellere Fahrt mit dem Zug durch den Eurotunnel entschieden. Und Hendrik Schulze erwartet beim Abladen an den Landungsbrücken in Hamburg mieses Wetter. Aber der Trucker lässt sich vom strömenden Regen nicht die Laune verderben.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.