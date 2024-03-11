Asphalt-Cowboys
Folge vom 11.03.2024: 40 Jahr, verchromtes Haar
45 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Seit über einem Jahr lebt Denise jetzt schon bei Joe Flege in Winnipeg. Die beiden haben sich dort gut eingerichtet. Aber die Ehefrau des Truckers wartet noch immer auf eine Bescheinigung der kanadischen Krankenkasse. Deshalb kann sie ihren Mann noch nicht auf dessen Touren begleiten. Matthias Hölzle übt sich ebenfalls in Geduld. Bis er sich in seinem nagelneuen DAF ans Lenkrad setzen darf, greift er auf einen Firmen-Lkw zurück. Und Lothar Barth soll in Österreich zwei Trafostationen ausliefern. Dort trifft er auf seinen Lieblingskranfahrer Walter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.