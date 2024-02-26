Asphalt-Cowboys
Folge vom 26.02.2024: Ein Feuerwerk der Gefühle
45 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Der 4. Juli ist in den USA ein wichtiger Feiertag. Der Schweizer Auswanderer Markus Rüesegger freut sich besonders auf das Feuerwerk. Doch vorher geht es mit einer Ladung Papierrollen nach Lewisburg. Gergios Keprios bleibt unterdessen im Ruhrpott keine Zeit zum Feiern. Denn sein Zeitplan ist eng getaktet. Je früher „Jogo“ auf die Straße kommt, desto besser. Und Raphaela Jung liefert am Hamburger Hafen einen Mobilkran aus. Was sich für viele nach Stress anhört, ist für die Schwertransportfahrerin und Mutter von vier Töchtern Entspannung vom Alltag.
