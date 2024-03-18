Asphalt-Cowboys
Folge vom 18.03.2024: Watt 'n Drama
45 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Der Tag fing eigentlich gut an für Joe Flege. Aber dann erlebt der Fernfahrer eine unangenehme Überraschung. Der Druckluftverlust in der Bremsanlage stellt ein ernsthaftes Problem dar. Denn in Iowa wartet ein neuer Kunde und der deutsche Auswanderer wollte außerdem den größten Truck Stop der Welt ansteuern. Lorenzo Vita bricht derweil mit einer Ladung Kartoffeln nach Italien auf. Mit Schnee auf dem Brenner hatte der „Asphalt Cowboy“ im Spätsommer nicht gerechnet. Und Christina Franke ist mit ihrem Lastkraftwagen im Wald auf unbefestigten Pisten unterwegs.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.