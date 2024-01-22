Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Asphalt-Cowboys

Im Auftrag der Schildkröte

DMAXFolge vom 22.01.2024
Im Auftrag der Schildkröte

Im Auftrag der SchildkröteJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 22.01.2024: Im Auftrag der Schildkröte

45 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Die Asphalt Cowboys sind mit ihren Gedanken immer auch zu Hause bei ihren Lieben. Maik Krause nutzt in dieser Folge in Südeuropa eine Pause, um für seine Schildkröten portugiesische Erde einzusammeln. Die Tiere sollen in ihrem Gehege den Duft der weiten Welt schnuppern. Jens Lindner übernimmt derweil eine Urlaubsvertretung. Auf dem Weg nach Holland geht es mit dem Tank voller Glukose durch den Ruhrpott. Dort bekommt der Trucker die ganze Härte des Fernverkehrs zu spüren. Und Bibi Jodlowski holt mit ihrem Lastkraftwagen in Bayern eine Tankanlage ab.

Alle verfügbaren Folgen